РИАМО – 21 дек. Серебряный призер зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане Евгения Медведева крайне неудачно выступила с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске и заняла 14-е место, сообщает в пятницу Газета.ru.

Медведева выступила в трагическом образе под джазовую композицию Orange Colored Sky. На льду спортсменка допустила ряд ошибок и упала при выполнении одного из элементов программы.

«Оценка: 62,24 балла — 14-е место. Судя по всему, борьба за чемпионат мира и Европы для Медведевой закончена», - говорится в сообщении.

Короткую программу выиграла чемпионка Игр-2018 Алина Загитова, набравшая 80,62 балла. Как отмечает издание, это невероятной высокий результат - на Олимпиаде фигуристка получила 82,92 балла.