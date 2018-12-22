РИАМО - 22 дек. В столичных «Лужниках» в субботу откроется каток с праздничной подсветкой, световым инсталляциями, зоной керлинга и ледяными скульптурами, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«22 декабря в «Лужниках» открывается каток на Фестивальной площади: помимо большого пространства для катания на коньках, здесь будет зона керлинга, горка для катания на тюбинге, площадка для ледолазания и скульптуры с подсветкой», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что большой искусственный каток для массового катания будет работать до 8 января включительно в рамках праздника Moscow winter fan fest, посвященного открытию зимнего сезона в «Лужниках». Здесь будет сделана праздничная подсветка, установлены световые инсталляции, музыкальное сопровождение.

22 декабря состоится официальное открытие Moscow winter fan fest, в честь которого пройдет большой концерт с участием популярных исполнителей, официальная церемония с участием почетных гостей и различные сюрпризы для всех гостей праздника.

На Фестивальной площади будет создан настоящий зимний парк развлечений для всех любителей и ценителей русской зимы. Он будет готов удивить самых искушенных поклонников здорового образа жизни, а также фанатов самых популярных зимних видов спорт и станет центром притяжения для всех любителей зимнего активного отдыха.

«Кроме того, открыта запись на обзорный тур по БСА «Лужники», в рамках которого гости смогут побывать в самых интересных местах стадиона, которые обычно недоступны болельщикам во время матчей: посетить поле, пресс-центр, скай-боксы, побывать в раздевалках и на скамейке запасных. В праздничные дни организован специальный дополнительный сеанс», – добавляется в материале.