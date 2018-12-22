РИАМО - 22 дек. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в субботу представят самую черную орхидею в мире — фредкларкеару «Черная жемчужина», говорится в сообщении пресс-службы сада.

Посетители смогут увидеть уникальное растение с пряно-сладким ароматом на протяжении нескольких недель в одной из витрин с редкими орхидеями. Цветение самой черной орхидеи в мире ежегодно вызывает неописуемый ажиотаж.

«Во время цветения чернейшей орхидеи на планете Земля перед витриной с редкими орхидеями с утра до вечера выстраивается огромная очередь – как перед «Джокондой» да Винчи в парижском Лувре! Ради фредкларкеары люди приезжают к нам из всех городов России и очень расстраиваются, если не успевают увидеть это чудо», – отметил директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

Создателем этого гибрида с самыми черными цветками из когда-либо виданных в мировом ботаническом сообществе является известный гибридизатор из Калифорнии Фред Кларк, удостоившийся многочисленных престижных наград за свой шедевр.

Примечательно, что именно этот цветок вдохновил знаменитого модельера Тома Форда на создание одноименного аромата Black Orchid в 2006 году.