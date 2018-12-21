РИАМО - 21 дек. Уникальные снимки заснеженного марсианского кратера, названного в честь конструктора Сергея Королева, были опубликованы в сети, фото сделаны межпланетной автоматической станцией Mars Express, пишет в пятницу Газета.ru.

Фотографии заснеженного марсианского кратера Королева опубликовало Европейское космическое агентство.

«Кратер диаметром 82 километра остается ледяным круглый год. Так происходит из-за явления, названого «холодной ловушкой». Прохладный марсианский воздух, попадая в кратер, удерживает воду в замороженном состоянии», – отмечается в материале.

Известно, что фотографии созданы с использованием цифровой модели местности и стереокамеры высокого разрешения Mars Express.

«Кратер Королева был назван в честь генерального конструктора ракетно-космической промышленности СССР Сергея Королева, который также работал над программой «Спутник», а затем – над программой «Восток», – подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Марсе уже второй месяц не исчезает странное облако.