РИАМО - 22 дек. В «Спортивной школе Руза» Рузского городского округа в субботу состоится турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
«22 декабря на базе «Спортивной школы Руза» состоится турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова. Место проведения: Руза улица Социалистическая, дом 63. Начало соревнований в 11:00», - говорится в сообщении.
Как уточняется на сайте комитета по физкультуре и спорту администрации Рузского городского округа, торжественное открытие турнира пройдет в 12:00.
Соревнования пройдут в шести возрастных группах и нескольких весовых категориях.
Маргелов – легендарный командующий Воздушно-десантными войсками, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годах, Герой Советского Союза, генерал армии. Его также называют «отцом ВДВ».
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