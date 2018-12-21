РИАМО - 21 дек. Подмосковный завод по изготовлению изделий из пластика проведет модернизацию при поддержке областного Фонда развития промышленности, ему выделили заем на льготных условиях в размере 21,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

ООО «Бытпласт» расширит производство изделий из пластика. Компания получила финансовую поддержку по условиям программы «Займы на приобретение оборудования».

«Заем для нашего предприятия был одобрен в рекордно короткие сроки. Менее чем через две недели после обращения в Фонд мы уже получили одобрение коллегиального органа и через два рабочих дня нам был осуществлен перевод необходимых нам средств», – сказала финансовый директор ООО «Бытпласт» в городском округе Егорьевск Светлана Анисимова.

С помощью займа предприятие закупит современное оборудование для увеличения выпуска широкого перечня изделий из пластика, включая изделия для ванной комнаты, детские товары, товары для дома и кухни.

«Общий объем инвестиций составит 47,2 миллиона рублей, из них льготный заем под 2% годовых Фонда развития промышленности Московской области – 21,5 миллион рублей. Проект позволит увеличить производство и создать не менее 11 новых рабочих мест», – дополнил министр инвестиций и инноваций Подмосковья Вадим Хромов.

По его словам, сегодня в регионе действует более 60 различных мер федеральной и региональной поддержки бизнеса: льготное налогообложение, компенсация затрат на строительство инженерной инфраструктуры и закупку нового оборудования, особые условия при реализации крупных инвестиционных проектов.