РИАМО - 21 дек. Департамент культурного наследия Москвы выдал разрешение на проведение комплекса научно-исследовательских и изыскательных работ по выявленному объекту культурного наследия – Дом директора фабрики Товарищества Голутвинской мануфактуры, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Это здание входит в Комплекс фабрики Товарищества Голутвинской мануфактуры и располагается по адресу: Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2.

«Каменный двухэтажный дом директора фабрики расположен по красной линии Якиманской набережной и формирует исторический фронт застройки как самой набережной, так и квартала в целом. Первоначальный двухэтажный объем жилого дома был возведен в первой половине XIX века. Во второй половине XIX века со стороны дворового фасада появилась двухэтажная пристройка. В начале XX века, когда владение принадлежало Товариществу Голутвинской мануфактуры, в доме жили владельцы фабрики», – заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, безусловно ценной составляющей здания является его богатый декор. Фасадная плоскость главного фасада декорирована ленточным рустом. Центральная часть фасада в три оси выделена раскреповкой и завершена фигурным аттиком, украшенным пышным лепным декором. Углы здания закреплены лопатками, декорированными картушами в верхней части. Между первым и вторым этажами проходит ряд прямоугольных филенок, заполненных лепным декором.

Оконные проемы прямоугольной формы в уровне первого этажа заключены в рамочные профилированные наличники, декорированные стилизованным замковым камнем в окнах в центральной части фасада. В уровне второго этажа оконные проемы также обрамлены профилированными наличниками с простыми сандриками в боковых частях фасада и треугольными в центральной. Венчает фасад карниз на декоративных кронштейнах.

Емельянов добавил, что сейчас специалисты тщательно осматривают памятник, измеряют его, фиксируют все ключевые характеристики здания и выявляют его особенности. Это позволит составить грамотный проект будущей реставрации.

По итогам исследований собственник должен представить в департамент проектную документацию, согласовать ее, после этого получить разрешение на работы и уже непосредственно приступить к реставрации. Весь комплекс работ будет проводиться под контролем специалистов Мосгорнаследия.