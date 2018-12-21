РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. В центре подмосковного Подольска в пятницу вечером образовалась пробка длиной более 3 километров, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, по состоянию на 18:50 пятницы движение затруднено от Дома-музея Ленина на проспекте Ленина до автобусной остановки «Водоканал» на улице Большая Серпуховская. Средняя скорость движения – 10 километров в час. Также пробка образовалась и на улицах Кирова, Индустриальная, проспект Юных Ленинцев и других.

На данный период времени в городском округе произошло три дорожно-транспортных происшествия (ДТП) на улицах Кирова, на проспекте Юных Ленинцев и на Обводной дороге у поселка Быково.