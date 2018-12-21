РИАМО – 21 дек. Власти Москвы заверили, что энергетический комплекс столицы полностью готов к освещению в период новогодних праздников, передает в пятницу «Интерфакс».

«Город сегодня может уверенно рапортовать о необходимом объеме резервных мощностей, теплоэнергетика города обеспечивает достаточные резервы. Эти резервы измеряются 50% выработкой, что позволяет с уверенностью говорить, что все потребности города будут обеспечены и гарантированы энергоснабжением», – сказал глава департамента ЖКХ столицы Гасан Гасангаджиев.

Он добавил, что в настоящее время столичные энергетики заняты особенно важной работой в преддверии Нового года.

«Это очень кропотливый труд, в круглосуточном режиме почти 100 тысяч энергетиков обеспечивают тот самый комфорт, к которому мы привыкли», – подчеркнул Гасангаджиев.

Он заверил, что Москва в спокойном режиме проводит отопительный сезон.

«У нас 3 тысячи адресов размещения новогодней декоративной конструкции, но у них не стоит задача осветить, а (стоит задача – ред.) украсить. Мы за этим очень следим», – заключил Гасангаджиев.