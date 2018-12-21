РИАМО - 21 дек. В 2018 году в Центре молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Роболатория» в Одинцове прошло три крупных мероприятия, которые посетили свыше 3,5 тысяч человек, а также более 300 мастер-классов, в которых приняло участие более 3 тысяч детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В ЦМИТ можно научиться собирать и программировать роботов, создавать 3D-модели и изделия на лазерных резчиках и граверах.

«За год «Роболатория» провела три крупных региональных мероприятия: фестиваль робототехники и технологий «РобоСити-2018», фестиваль робототехники Одинцовского муниципального района и кубок губернатора Московской области по робототехнике. В сумме эти мероприятия посетили свыше 3,5 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Кроме того, в этом году проходили и мастер-классы для детей по основным направлениям деятельности центра: робототехника, 3D-технологии, лазерная резка и гравировка.

«На протяжении 2018 года ЦМИТ провел более 300 бесплатных мастер-классов, в которых приняло участие свыше 3 тысяч детей, в том числе на площадках партнеров на территории всей Московской области», – рассказал генеральный директор ЦМИТ «Роболатория» Дмитрий Мартынов.

Также здесь проходят курсы по робототехнике, созданию приложений дополненной реальности, 3D-моделированию и печати, на которых за год прошли обучение более 700 детей в возрасте от 4 до 16 лет.

ЦМИТ «Роболатория» открылся в Одинцове в конце 2017 года на базе компании «Диджитал Репаблик» при поддержке министерства инвестиций и инноваций Подмосковья и администрации Одинцовского района.

Услугами центра пользуются также студенты вузов России: кто-то собирает стенд для проведения экспериментов, а кто-то приходит на производственную практику. Так, в декабре этого года ЦМИТ «Роболатория» и Государственный университет управления заключили соглашение о сотрудничестве.

По словам министра инвестиций и инноваций Московской области Вадима Хромова, при поддержке регионального правительства в Подмосковье с 2016 года созданы 13 ЦМИТов и до конца года планируется открытие еще одного в Сергиевом Посаде.

«На создание и комплектацию ЦМИТов за несколько лет было направлено около 150 миллионов рублей бюджетных средств. В дальнейшем мы планируем открывать каждый год не менее шести подобных центров. Субсидия предоставляется на конкурсной основе. Но в этом конкурсе мало грамотно оформить заявку, нам важно, чтобы сама бизнес-идея была интересной и инновационной», – заключил Хромов.