РИАМО - 21 дек. Первый индустриальный парк в сфере ядерной медицины оборудуют в Москве, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр города Сергей Собянин.

«В Москве появится первый индустриальный парк. На Варшавском шоссе, 46 развернется инновационное производство в сфере ядерной медицины», – написал Собянин.

Он подчеркнул, что столица сможет выйти на новый уровень оказания медицинской помощи и лечения горожан.

Ранее пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства сообщала, что с 2011 года в столице построено более 550 социальных объектов, в том числе более 300 объектов образования и более 70 объектов здравоохранения. 40% от этого объема возведено за счет инвесторов.