РИАМО - 21 дек. Дети из малообеспеченных и многодетных семей Сергиево-Посадского района посетили мастер-классы по изготовлению рождественских игрушек, подготовленные активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ОНФ в Московской области.

В рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» ребята изготовили новогодние игрушки и рождественские поделки в традиционном национальном стиле: колокольчики, ангелочки, персонажи русских сказок. Не забыли и про главный символ наступающего года.

«В своей работе мы прежде всего опирались на известные практики изготовления русской национальной игрушки. Использовали природные материалы и глину. Дети научились самостоятельно украшать в народном стиле сделанные своими руками игрушки, изготовили праздничные рождественские композиции и картины», – сказала активистка регионального отделения ОНФ, образовательный волонтер проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в Московской области Людмила Попова.

Все работы ребят будут участвовать в конкурсе «Новогодняя сказка», который пройдет 12 января в Доме культуры поселка Березники Сергиево-Посадского района.

В мастер-классах приняли участие дети из малообеспеченных и многодетных семей в возрасте от 6 до 15 лет двух поселений Сергиево-Посадского района. Занятия помогли не только овладеть техникой прикладного искусства, но и организовать досуг ребят в бесплатных кружках проекта ОНФ «Равные возможности – детям».