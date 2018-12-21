РИАМО - 21 дек. Управление Роспотребнадзора по Московской области предупредило жителей региона о том, что в обороте находится фальсифицированный сыр моцарелла производства ООО «Янтарь», говорится в документе ведомства, который имеется в распоряжении РИАМО.

По информации ведомства, потребители неоднократно жаловались на сыр ненадлежащего качества «Моцарелла премиум» производства ООО «Янтарь». На упаковки продукта указано, что сыр произведен в Смоленске, однако по адресу с этикетки такое предприятие не располагается.

«Продукция данного предприятия не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности пищевой продукции» по показателям фальсификации, производится неизвестными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений», – отмечается в документе.

В ведомстве подчеркнули, что фальсифицированный сыр может быть опасным в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление.