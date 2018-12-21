РИАМО - 21 дек. В Рузском городском округе намерены разобраться с проблемами в сфере здравоохранения, в лечебных учреждениях проведут ремонт, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

Исполняющая обязанности главы городского округа Татьяна Витушева провела рабочую встречу с депутатом Мособлдумы Владимиром Вшивцевым, в ходе которой обсуждались проблемные вопросы здравоохранения Рузского городского округа.

«Под председательством Владимира Сергеевича в Рузе состоялось выездное заседание Комитета по охране здоровья, труда и социальной политике. На нем обсуждались очень важные темы. Больницам нужен капитальный ремонт, грамотные специалисты, которые не «залечат», а поднимут на ноги. Нужны бесплатные лекарства в стационарах», – сказала Витушева.

Она добавила, что с все проблемы администрация намерена решать вместе с врачами больниц.

«По особо острым вопросам работает телефон горячей линии Минздрава Московской области 8 (498)602-03-01», – дополнила Витушева.