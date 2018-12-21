РИАМО - 21 дек. В Реутове завершилось строительство детского сада на 210 мест, в учреждении также оборудовали бассейн, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) получило дошкольное образовательное учреждение, расположенное на улице Гагарина в городском округе Реутов», – сказал глава надзорного ведомства Артур Гарибян.

Он уточнил, что детский сад рассчитан на 210 мест.

«Заказчиком объекта выступает администрация городского округа Реутов. Площадь 3-этажного детского сада составляет 4427 квадратных метров», – отмечается в материале.

В здании расположены групповые ячейки со спальнями и игровыми комнатами, пищеблок, бассейн, залы для занятий музыкой и физкультурой, административные и бытовые помещения.

«В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения», – заключается в сообщении.