РИАМО - 21 дек. Американский актер Джонни Депп не примет участия в съемках «Пиратов Карибского моря», сообщает в пятницу Газета.ru.

«Президент производства Disney Шон Бэйли подтвердил, что Депп в образе капитана Джека Воробья больше не появится в кинофраншизе, а саму серию фильмов ждут изменения», – отмечается в материале.

По словам Бэйли, в проект хотят вдохнуть новую жизнь.

«Я люблю «Пиратов...», но мы с новыми сценаристами планируем дать им основательный «пинок под зад»», – дополнил Бэйли.

В октябре студия Disney предложила сценаристам Ретту Ризу и Полу Вернику, известным по работе над двумя частями «Дедпула», комедийному хоррору «Добро пожаловать в Зомбилэнд» и фантастическому фильму «Живое», написать сценарий для перезапуска «Пиратов Карибского моря».

Уже тогда отмечалось, что исполнитель главной роли Депп, скорее всего, не будет сниматься в фильме.