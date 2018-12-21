РИАМО – 21 дек. По меньше мере миллиард лет пройдет до того момента, как нашу планету уничтожит Солнце, пишет в пятницу Федеральное агентство новостей.

Издание передает слова профессора РАН, ведущего научного сотрудника Государственного астрономического института МГУ Сергея Попова. Он рассказал об этом в фильме «Когда сгорит Земля», который был опубликован в пятницу на канале «Роскосмоса» в YouTube.

«С космический точки зрения у нас есть как минимум миллиард лет, пока Солнце не станет слишком мощным источником и безо всякого антропогенного влияния на Земле начнется необратимый парниковый эффект», – объяснил Попов.

Как объясняется в видео «Роскосмоса», Солнце разгорится с новой силой, оно будет в тысячи раз ярче после того, как будет выработана большая часть водорода.

«В результате звезда сожжет поверхность планет, которые наиболее близко к ней расположены. При этом жизнь звезды будет продолжаться до тех пор, пока в ней не начнется распад вещества», – уточняется в сообщении.