РИАМО - 21 дек. На территории Подмосковья 20 января отметят традиционный день снега, мероприятия будут развернуты в городском округе Истра, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

День снега – международный праздник, день зимних видов спорта. Он отмечается ежегодно, начиная с 2012 года. Инициатором и основателем проведения праздника является Международная федерация лыжного спорта. По замыслу организаторов, всемирный День снега должен служить популяризации зимних видов спорта и активного здорового образа жизни. В этом раз мероприятие пройдет в Истре на территории лыжной базы «Истина».

«Основной частью Дня снега станут лыжные старты на 2, 3 и 5 километров свободным стилем, а также эстафета для всей семьи, в которой смогут принять участие семьи, состоящие из двух взрослых и одного ребенка в возрасте от 6 до 12 лет», – уточняется в сообщении.

По мнению министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, день снега каждый раз он собирает множество семей.

«Это добрый праздник, на котором можно покататься на лыжах, либо же просто весело и активно провести время на свежем воздухе: поиграть в снежки, покататься на санках, поучаствовать в конкурсах, а затем согреться горячим чаем. Тем более в этом году нам повезло с зимой. В регионе установилась морозная погода, на улице много снега», – уточнил он.

Мероприятие проведут по адресу: городской округ Истра, деревня Головино, дом 89, лыжная база «Истина». Начало в 10:00.

Регистрация участников пройдет по адресу.