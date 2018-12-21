РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 дек. В усадьбе «Ивановское» в Подольске 22 декабря проведут Никольскую ярмарку и игры в память о Николае Чудотворце, сообщается в группе «Истоки» в соцсети «ВКонтакте».

«Центр традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки» 22 декабря проведет в усадьбе «Ивановское» Подольска развлекательное мероприятие, посвященное Дню памяти Николая Чудотворца - Николе Зимнему. В программе «На Николу жди чудес гору» будут игры, пляски, притчи, духовные стихи, а также детская Никольская ярмарка», – говорится в сообщении.

Мероприятие для младших групп начнется в 14:30, а в 15:30 – для старших. Праздничные мероприятия пройдут по адресу: улица Парковая, дом 1.

Православная церковь 19 декабря отмечает День Николая Чудотворца, одного из покровителей России. Считается, что этот святой всю свою жизнь посвятил служению Богу и помощи нуждающимся.