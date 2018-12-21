РИАМО - 21 дек. На территории Подмосковья мошенники под видом инспекторов МЧС производят обзвон различных организаций, за вознаграждение они предлагают оказать помощь в урегулировании вопросов по проверке в области пожарной безопасности, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В настоящее время на территории Московской области возобновились случаи мошеннических действий со стороны неизвестных лиц, которые в ходе телефонных звонков в различные организации представляются сотрудниками органов государственного пожарного надзора МЧС России и предлагают продать различное противопожарное оборудование или оказать материальную помощь путем перечисления денежных средств или приобретения материальных ценностей для урегулирования вопросов о якобы грядущей проверке в области пожарной безопасности», – говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Московской области призывает быть бдительными и напоминает, что министерство не осуществляет предпринимательскую деятельность. Сотрудники не имеют права взимать денежные средства и иные ценные подарки с граждан и организаций.

О фактах мошеннических действий просят незамедлительно сообщать в правоохранительные органы, а также по телефону доверия Главного управления МЧС России по Московской области: 8(498)505-41-70.