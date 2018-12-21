РИАМО - 21 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому со 2 января 2019 года в столице подорожает проезд на общественном транспорте, документ опубликован на официальном сайте мэра города.

Подписанным постановлением повышается стоимость одной поездки по карте «Тройка», которая действует в метрополитене и наземном городском общественном транспорте. Вместо 36 рублей пассажиры теперь будут платить 38 рублей за поездку. Обладатели карты «Тройка», пользующиеся тарифом «90 минут», будут платить больше на три рубля - 59 рублей вместо 56 рублей.

Также власти скорректировали в сторону увеличения стоимость проездного «Единый» на 60 поездок – он подорожает на 135 рублей, с 1765 до 1900 рублей.

Безлимитный «Единый» билет на сутки подорожает на 12 рублей – с 218 до 230 рублей; на трое суток станет дороже на 23 рубля – 438 рублей вместо 415 рублей. Стоимость «Единого» на 30 дней вырастет на 95 рублей, с 2075 до 2170 рублей; безлимитный на 90 суток подорожает на 240 рублей, с 5190 до 5430 рублей.

Обладателям билета «Единый» на 365 дней теперь придется заплатить на 600 рублей больше – 19500 рублей вместо 18900 рублей. Безлимитный проездной на календарный месяц обойдется на 122 рубля дороже – в 2770 рублей вместо 2648 рублей.

Одна поездка по билету ТАТ со 2 января 2019 года вырастет в цене на пять рублей – с 40 до 45 рублей. Безлимитный билет ТАТ на 30 суток станет дороже на 60 рублей - 1140 рублей вместо 1080 рублей.

Власти также внесли изменения в стоимость льготных проездных для учащихся (школьников, студентов, ординаторов и аспирантов). Проездной в метро на календарный месяц подорожает на 15 рублей и будет стоить 395 рублей вместо 380 рублей; на наземный городской пассажирский транспорт станет дороже на 10 рублей – 260 рублей вместо 250 рублей. Проездные на три календарных месяца подорожают: на метро – на 45 рублей (1185 рублей вместо 1140 рублей), на наземный транспорт – на 30 рублей (780 рублей вместо 750 рублей).

Придется больше платить за проезд в Москве и тем пассажирам, кто использует безналичную оплату на турникетах с помощью PayPass, ApplePay и других сервисов. Одна поездка для при такой оплате вырастет в цене на два рубля – с 40 рублей до 42 рублей.

Ранее пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сообщала, что в 2019 году тарифы на проезд в транспорте Москвы вырастут на уровне инфляции - в пределах 5,1%. При этом цена билетов «Единый» на 1-2 поездки не изменится. Из билетного меню уберут непопулярные виды проездных – это «Единый» на 20 и 40 поездок и семь суток, а также билеты ТАТ на 60 поездок.

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