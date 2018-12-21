РИАМО - 21 дек. Итоговая коллегия социального блока состоялась в доме правительства Московской области, в ходе которой обсудили планы на будущее, среди которых – развитие общего, профессионального и высшего образования, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

В мероприятии приняли участие министр физической культуры и спорта Роман Терюшков, министр культуры Нармин Ширалиева, первый заместитель министра социального развития Надежда Ускова, а также заместители глав муниципальных образований области, курирующие социальные вопросы.

«Социальный блок – это, пожалуй, самый важный фронт работы, потому что он непосредственно касается каждого человека. В следующем году необходимо уделить особое внимание возникающим проблемам и запросам жителям Подмосковья. Отдельно хочу отметить задачи в сфере образования. Первое – нам предстоит реализация национального проекта «Образование». Второе – это необходимость реализации майского указа президента России, а также доведение и поддержание уровня заработных плат до плановых показателей», – сказала Забралова.

Она отметила, что власти будут продолжать развивать общее, профессиональное и высшее образование.

«Давайте вместе сделаем, чтобы Подмосковье стало территорией развития профобразования, и приложим все усилия для модернизации этой системы», – подчеркнула спикер.

Забралова также добавила, что в следующем году будет продолжена работа по строительству ФОКов и популяризации физической культуры.

«Мы обратим особое внимание на развитие культурной сферы. Подмосковье должно стать престижным местом для проведения культурного досуга. За этот год было проделано много работы, но впереди еще колоссальное количество планов и задач», – дополнила она.

На заседании Забралова также поблагодарила коллег за плодотворную работу. Мероприятие завершилось торжественной церемонией награждения муниципальных образований области, показавших высокие результаты в соцсфере в текущем году.