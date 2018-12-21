РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 дек. В микрорайоне Самолет городского округа Люберцы в следующем году планируют открыть почтовое отделение на улице Камова, сообщил начальник управления делами администрации городского округа Люберцы Валерий Акаевич.

Ранее житель городского округа написал под постом главы муниципалитета Владимира Ружицкого в соцсети «ВКонтакте» и попросил уточнить, когда планируют открыть почтовое отделение в их новом микрорайоне.

«Для открытия почтового отделения в микрорайоне Самолет администрацией округа выделено помещение по адресу: улица Камова, дом №6, корпус 1, где в настоящее время проводится необходимый ремонт. С руководством ФГУП «Почта России» достигнута договоренность о передаче в аренду данного помещения. ФГУП «Почта России» планирует открыть данное отделение в I квартале 2019 года», – пояснил Акаевич в комментариях под постом.