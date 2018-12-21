РИАМО – 21 дек. Московскому государственному строительному университету (МГСУ) доверили провести архитектурные решения при проектировании нового Ледового дворца (ЛД) «Сокольники», передает в пятницу РИА Новости.

В пятницу на арене Ледового дворца «Сокольники» состоится товарищеский матч с участием легенд «Спартака», который станет заключительной игрой в старых стенах арены. Клуб «Легенды хоккея СССР» и группа компаний ТЭН проведут комплексную реконструкцию ЛД «Сокольники», включающую введение в эксплуатацию большой ледовой арены на 12,5 тысяч зрителей, малой арены на 3 тысячи зрителей и тренировочного катка.

«Что касается архитектурных решений, этим занимается наше бюро, одна из лучших школ, МГСУ. В данном проекте мы учли все ошибки, допущенные при строительстве «Арены Легенд», и доверить такую работу могли только государственному университету», – сказал глава группы компаний ТЭН Руслан Гутнов.

Работы по реконструкции должны быть проведены в течение полутора лет, а «Спартак» по предварительной договоренности вернется на арену в Сокольниках в сезоне-2020/21. Группа компаний ТЭН, выступающая девелопером проекта, планирует получить все необходимые документы и начать строительные работы через два месяца. Сумма инвестиций в проект составит около 6,5 миллиардов рублей.