РИАМО – 21 дек. Министерство иностранных дел России высказалось о смерти Валерия Иванова в Львовской колонии, отметив, что есть предположения, что это является умышленным убийством, передает в пятницу Газета.ru.

«Со слов начальника колонии, Иванов скончался от травм, полученных в результате падения с лестницы-стремянки», – говорится в сообщении.

Вскрытие показало наличие у Иванова многочисленных серьезных повреждений. В МИД подчеркнули, что подобное дает основание предполагать умышленное убийство россиянина.

Ранее на сайте издания сообщалось, что россиянин погиб в украинской тюрьме.