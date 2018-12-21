РИАМО – 21 дек. Министерство иностранных дел России высказалось о смерти Валерия Иванова в Львовской колонии, отметив, что есть предположения, что это является умышленным убийством, передает в пятницу Газета.ru.
«Со слов начальника колонии, Иванов скончался от травм, полученных в результате падения с лестницы-стремянки», – говорится в сообщении.
Вскрытие показало наличие у Иванова многочисленных серьезных повреждений. В МИД подчеркнули, что подобное дает основание предполагать умышленное убийство россиянина.
Ранее на сайте издания сообщалось, что россиянин погиб в украинской тюрьме.
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