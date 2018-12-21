РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Глава Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов Дмитрий Машков поздравили коллектив завода «ПЭМЗ» со 100-летним юбилеем предприятия и пожелали благополучия, сообщается на сайте администрации округа.

Подольский электромеханический завод был основан в Подольске в 1918 году на площадях завода «Зингер». Этому поспособствовала необходимость сохранить в трудный период Гражданской войны промышленный потенциал страны. У истоков основания предприятия стоял Владимир Ленин.

«Уважаемые товарищи! Примите сердечные поздравления в связи со 100-летием основания Подольского электромеханического завода! Став одним из крупнейших градообразующих предприятий, электромеханический завод сыграл значительную роль в создании и развитии индустриальной базы Подольска. Хочется сказать искренние слова благодарности ветеранам электромеханического завода, работавшим на предприятии в разные годы. Ветеранская организация ПЭМЗ – одна из крупнейших в Подольске, насчитывает около 600 человек. До сих пор это активная часть жителей города», – говорится в сообщении.

Сегодня предприятие переживает непростые времена. Но, несмотря на экономические трудности, оно сохраняет многопрофильное производство широкого спектра оборонной и гражданской продукции. Продолжается работа в области модернизации и создания новых видов военной техники.

«Выражая уверенность в достойном будущем предприятия, желаем руководству, всему трудовому коллективу ОАО «ПЭМЗ» преодоления трудностей, экономических достижений, оптимизма, созидательной энергии, мира и благополучия», – заключается в материале.