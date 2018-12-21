РИАМО - 21 дек. Пожарные на юге столицы ликвидировали возгорание площадью 120 квадратных метров, которое произошло в гаражах и на территории поста охраны, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в 15:56 по адресу: улица Дорожная, дом 52. Происходило загорание будки охраны и нескольких одноэтажных металлических гаражей. Площадь пожара – 120 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 17:27 пожар был ликвидирован», – говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.