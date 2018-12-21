РИАМО – 21 дек. В общеобразовательной школе №2 Рузского городского округа инспекторы МЧС провели открытый урок, на котором они рассказали учащимся о правилах поведения на водных объектах в зимний период, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В Подмосковье продолжается месячник безопасности на водных объектах. В канун новогодних и рождественских праздников инспекторы МЧС провели викторины и продемонстрировали школьникам тематические видеоролики. Также детям раздали агитационные материалы.

«Прежде чем выйти на непрочную поверхность ледового покрова водоемов вспомните, что это крайне опасно для жизни! Выход на лед допустим только тогда, когда существует уверенность в его прочности. На «непроверенную» поверхность льда выходить опасно», – говорится в сообщении.

Безопасным считается прозрачный лед или лед с зеленым оттенком толщиной не менее 10 сантиметров. В местах массового подледного лова эта толщина должна составлять не менее 25 сантиметров. Но даже если с виду лед кажется прочным, не стоит доверять только этой визуальной иллюзии.