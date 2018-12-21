РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. В поселении Малаховка Люберец построили новый торговый центр «Перекресток», объекту выдали заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС), говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Застройщиком объекта выступило ООО «ИСК «Ареал». Здание возведено за счет собственных средств застройщика.

«Объекту, расположенному на Михневском шоссе в поселке Малаховка городского округа Люберцы, выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС). Здание готовится к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Площадь 2-этажного здания переменной этажности составляет 7 400 квадратных метров. На территории торгового центра обустроен магазин «Перекресток», а также выделена площадь для арендуемых помещений с торговыми галереями.

На прилегающей территории обустроены пешеходные дорожки и парковочное пространство, установлены малые архитектурные формы.