РИАМО - 21 дек. В текущем году рост валового регионального продукта в Москве может достигнуть свыше 2%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.

«Мы ожидаем, что рост валового регионального продукта в этом году у нас будет более 2%», – сказал Ефимов в эфире телеканала «Москва 24».

Он подчеркнул, что экономика города стабильно и уверено развивается.

Ранее правительство Москвы представило прогноз социально-экономического развития города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, согласно прогнозу, рост ВРП составит 2,2-3,3% в год, инвестиции вырастут на 3-7%, а реальные зарплаты – на 1,7-2,6% в год.