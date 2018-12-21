РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. В пятницу спортсмены региональной общественной организации «РосМолСпорт МО» провели общеукрепляющую зарядку для членов Молодежного парламента при совете депутатов городского округа Люберцы, сообщил «РИАМО в Люберцах» лидер РОО «РосМолСпорт МО» и ОД «Русский характер» Александр Цимлянский.

«В эту пятницу (21 декабря – ред.) в 16:00 в фитнес-клубе «RE:fit» по адресу: улица 8 Марта, дом №59 состоялась общеукрепляющая зарядка для членов молодежного парламента при совете депутатов городского округа Люберцы», – сказал Цимлянский.

Он уточнил, что мероприятие было организовано РОО «РосМолСпорт МО» и ОД «Русский характер» и прошло в рамках программы регулярных бесплатных занятий общественных организаций «Спортсоцчас». Его провел спортсмен, основатель проекта «Спортвомне» Денис Шамин.

По словам Цимлянского, следующее спортивное мероприятие для молодых парламентариев пройдет в ФК «Аврора» в январе 2019 года. Его проведет актер театра и кино Андрей Сухин.