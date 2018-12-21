РИАМО - 21 дек. Более 600 тысяч человек работают в столице в сфере промышленности, этот показатель вырос на 10% за восемь лет, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.

«Увеличивается количество занятых в московской промышленности. На сегодняшний день этот показатель превысил 600 тысяч человек», – сказал Ефимов в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что этот показатель вырос практически на 10% с 2010 года.

«За текущий период у нас практически на 14% вырос объем производства. Аналогичные показатели мы наблюдали и годом ранее», – добавил Ефимов.

Также глава департамента рассказал о росте зарплат москвичей в 2018 году. Так, в текущем году заработная плата в Москве выросла на 8% относительно показателей прошлого года. Рост заработных плат наблюдается практически во всех отраслях экономики города.