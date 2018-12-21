РИАМО - 21 дек. Футболистам Павлу Мамаеву м Александру Кокорину вместо побоев предъявили обвинение в причинении легкого вреда здоровью, в настоящее время спортсмены находятся под арестом после участия в двух драках в столице, сообщается на сайте ГУ МВД России по городу Москве.

Главным следственным управлением главка столичной полиции предъявлены обвинения фигурантам уголовного дела о побоях и хулиганстве, произошедших 8 октября возле развлекательного заведения и в помещении кафе.

«В рамках расследования уголовного дела о побоях и хулиганстве сегодня следователями ГСУ ГУ МВД России по городу Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьей 35 «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом» статьей 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», статьей 116 «Побои» и статьей 213 «Хулиганство» УК РФ братьям Кокориным, П. Мамаеву и их четвертому соучастнику», – говорится в сообщении.

В настоящее время Павлу Мамаеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 35, 115, 213, 116 УК РФ.

«Александру Кокорину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 35, 115, 213 УК РФ. Кириллу Кокорину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 35, 115, 213, 116 УК РФ», – уточняется в материале.

По словам начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Москве Юрия Титова, четвертому соучастнику – статьями 35, 115, 213 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.