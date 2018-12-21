РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Часть земельного участка в деревне Валищево в Подольске планируют отнести к производственной зоне с обязательным размещением озелененных и благоустроенных территорий, соответствующий документ имеется в распоряжении «РИАМО в Подольске».

По проекту «Внесение изменений в генеральный план городского округа Подольск Московской области» в 2017 году проходили 93 открытых обсуждения и принимались предложения и замечания от участников публичных слушаний, в том числе одно из предложений касалось земель в деревне Валищево. Жители попросили оставить их под категорией земель «Земли сельскохозяйственного назначения» и отнести к зонам сельскохозяйственного производства.

«В 2018 году на совещании в главном управлении архитектуры и градостроительства Московской области было принято решение в проекте «Внесения изменений в генеральный план городского округа Подольск Московской области» часть земельного участка с кадастровый номером 50:27:0030710:157 (в деревне Валищево - ред.) отнести к производственной зоне (П) с обязательным условием размещения зоны озелененных и благоустроенных территорий шириной 100 метров вдоль автодороги в деревню Валищево и соблюдением санитарно-защитной зоны размещаемых объектов», – отмечается в материале.

На данную территорию необходимо будет организовать заезд с автодороги А-107.