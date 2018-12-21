РИАМО - 21 дек. В текущем году заработная плата москвичей выросла на 8% относительно показателей прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.

«По статистике мы наблюдаем реальный рост заработных плат москвичей. В этом году на сегодняшний момент относительно аналогичного периода прошлого года реальные зарплаты выросли более чем на 8%», – сказал Ефимов в эфире телеканала «Москва 24».

Он также отметил, что рост заработных плат наблюдается практически во всех отраслях экономики города.

«Это не только те отрасли, где повышались зарплаты бюджетникам и достигли существенных значений в рамках выполнения указов президента. Но и отрасли, в первую очередь связанные с промышленностью. Причем целый ряд отраслей промышленности показывает более высокие, чем средние по городу, темпы роста заработных плат. Если в среднем по городу мы видим рост реальных заработных плат чуть больше 8%, то у нас есть отрасли промышленности, где рост заработных плат составил и 20%, и 30%», – добавил Ефимов.