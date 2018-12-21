РИАМО – 21 дек. Школьники городского округа Химки до 27 декабря могут отправить Деду Морозу сочинение-письмо с заветной мечтой в рамках акции, авторы лучших работ получат подарки, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В рамках акции школьники Химок могут отправить сочинение-письмо с заветной мечтой Деду Морозу. Специальный новогодний ящик установлен в фойе Дворца культуры «Родина». Отправить свои сочинения можно до 27 декабря включительно. В конце года авторы лучших работ будут отмечены подарками», – говорится в сообщении.

Оценивать работы ребят будут педагоги-литераторы городского округа Химки и члены Союза журналистов России.

«Эта добрая акция-конкурс, ребята пишут письма Деду Морозу в формате сочинения и оформляют их красочными рисунками. Главное, в письме ребята должны отразить свою мечту», – отметила заместитель главы администрации городского округа Химки Елена Дегтева.

Этой зимой для жителей и гостей Химок подготовлена масштабная развлекательная программа. Театральные премьеры, мастер-классы на льду и интерактивные мероприятия с участием главных сказочных персонажей пройдут на территории микрорайонов муниципалитета. Также для любителей зимних видов спорта в округе будет работать 26 бесплатных ледовых площадок и хоккейных коробок – в том числе с искусственным льдом.