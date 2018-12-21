РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 дек. Омский хоккейный клуб «Авангард» обыграл «Северсталь» из Череповца со счетом 7:3, матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2018-2019 годов прошел в Ледовом дворце «Арена «Балашиха», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Балашиха.

«Авангард» – профессиональный хоккейный клуб из Омска. Основан в 1950 году. С 2008 года выступает в КХЛ.

«Я доволен тем, как ребята сегодня прикладывали усилия, как старались. Мы отлично провели первый период, у нас было преимущество в две шайбы. Последние 10 минут второго периода противник нас переработал – им удалось сравнять счет. Все могло сложиться по-другому. Уже после второго периода мы вернулись в игру и показали как раз тот хоккей, который «Авангард» и должен показывать», – сказал главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

Он добавил, что был доволен характером, который игроки «Авангарда» продемонстрировали во время матча. По одной шайбе в ворота гостей забросили Артем Манукян, Алексей Емелин, Сергей Шумаков и Кирилл Семенов. В третьем периоде нападающий «Авангарда» Илья Михеев сделал хет-трик – забил три шайбы череповецкой «Северстали» менее, чем за пять минут.

Матч «Авангарда» с «Северсталью» посетили около 4 тысяч человек. Следующую игру «Авангард» проведет в Балашихе 22 декабря против ярославского «Локомотива».

ХК «Авангард» проводит сезон чемпионата КХЛ 2018-2019 годов в Балашихе. С Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» имени Ляпкина был заключен договор на один год.