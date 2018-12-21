РИАМО - 21 дек. Уникальную операцию по удалению тромба – тромбаспирацию – провели хирурги в Мытищинской больнице, пациентом стал 18-летний парень, операция длилась всего 15 минут, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«В Региональном сосудистом центре Мытищинской больницы 18-летнему парню бригада наших врачей-рентгенхирургов выполнила уникальную операцию – тромбаспирацию. Врачи выявили тромб и непроходимость в бассейне средней мозговой артерии. Тромб убрали, кровоснабжение восстановилось», – рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Молодой человек попал в больницу после внезапного нарушения речи и отсутствия движений в левой руке и ноге. Со слов матери, у парня не было хронических заболеваний.

«Благодаря оперативной помощи врачей сейчас у пациента ясное сознание, восстановилась речь и двигательная активность в конечностях. Отмечу, что операция, которая была выполнена с помощью специального инструментария через прокол в бедренной артерии, длилась всего 15 минут», – добавил Матвеев.

Состояние у пациента стабилизировалось. Он переведен в отделение неврологии для дальнейшей реабилитации.