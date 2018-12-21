РИАМО - 21 дек. В 2018 году в городском округе Подольск устранили свыше 2,1 тысячи нарушений в содержании объектов и территорий, это стало результатом работы инспекторов территориального отдела Госадмтехнадзора, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В Подольском территориальном отделе административно-технические инспекторы Московской области подвели итоги надзорной деятельности в 2018 году. Результатом контроля Госадмтехнадзора за соблюдением чистоты и порядка в Подольске стало устранение 2148 нарушений в содержании объектов и территорий городского округа», – говорится в сообщении.

В частности, по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора в Подольске устранили нарушения и факторы опасности на 278 детских площадках.

«На данный момент в округе не осталось площадок с опасными, жесткими подвесами, к тому же в 2018 году инспекторы заставили демонтировать еще более семи опасных, устаревших игровых элементов», – дополняется в материале.

Кроме того, в Подольске инспекторы помогли очистить от несанкционированной рекламы и объявлений более 170 объектов инфраструктуры, зданий и сооружений, а также около 20 объектов в полосе отвода автомобильных дорог. По итогам проверок содержания улиц, площадей, мест массового пребывания устранено 372 правонарушения.

Также инспекторы принимали активное участие в добрых социальных акциях. Благодаря акциям «Спасти газон», «Тропинка к дому» и прочим в Подольске приведено в порядок 386 объектов.

«Значительная работа проведена местным территориальным отделом по контролю за соблюдением тишины и покоя граждан: по жалобам жителей пресечен шум по 60 адресам», – уточняется в сообщении.

Также пресечено 425 случаев парковки автомобилей на газонах и детских площадках. Для профилактики подобных нарушений отдел Госадмтехнадзора в Подольске добился установки более 150 метров газонных ограждений, а также ликвидировал шесть незаконно установленных шлагбаумов и иных ограждений на улицах и во дворах, препятствующих свободной парковке транспортных средств.