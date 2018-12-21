РИАМО - 21 дек. Воспитанники социального реабилитационного центра Пушкинского района стали участниками новогоднего квеста в Государственном музее изобразительных искусств в Москве, в ходе мероприятия ребята получили сладкие подарки и книги, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Двадцатого декабря 2018 года региональное отделение Фонда социального страхования за счет спонсорской поддержки организовало посещение 25 детьми ГКУ СО МО «Пушкинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» интерактивной экскурсии с элементами квеста «Легенды и мифы Древней Греции» в ГМИИ имени Пушкина.

«Дети слушали истории о древнегреческих богах и героях, и с неподдельным интересом рассматривали предметы искусства. Также они приняли участие в новогоднем квесте и были награждены сувенирами: сладостями и книгами», – отмечается в сообщении.

По словам директора социального учреждения Светланы Овчаренко, дети остались довольны экскурсией.

«Для наших детей это очень познавательная поездка, думаю, приятные впечатления у них останутся надолго», – дополнила она.

Также в 2018 году региональное отделение Фонда закупило для детей-инвалидов города Пушкино, состоящих на учете в филиале 11 отделения Фонда, средства ежедневного пользования, слуховые аппараты, протезно-ортопедические изделия, кресло-коляски.