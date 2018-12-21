РИАМО - 21 дек. Работники Минэкологии Подмосковья в рамках рейда задержали четырех водителей грузовиков за незаконный сброс строительного мусора в деревне Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В ходе ночного рейда инспекторы эконадзора и сотрудники ОМВД России по Красногорскому городскому округу задержали с поличным водителей 4 грузовых автомобилей, которые незаконно сбрасывали грунты и строительные отходы вблизи села Петрово-Дальнее», – говорится в сообщении.

Земельный участок, на котором обнаружена нелегальная свалка, предназначен для застройки.

«Задержанные водители не смогли дать вразумительных пояснений своим действиям. Тяжелая техника отправлена на доверительное хранение. В ходе проверки установлен собственник участка – одна из подмосковных компаний, работающих на рынке недвижимости», – уточняется в материале.

В отношении собственника возбуждено дело об административном правонарушении.

«В ходе расследования специалисты Минэкологии проведут маркшейдерские и лабораторные исследования, чтобы определить размер ущерба, нанесенного незаконной свалкой. Сумма ущерба будет предъявлена собственнику к возмещению вместе с административным штрафом», – заключается в сообщении.