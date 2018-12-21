РИАМО - 21 дек. В поселке Возрождение Коломенского городского округа состоялось открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В торжественном мероприятии приняли участие министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев, заместитель главы администрации округа Евгений Машин, руководитель управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №4 министерства здравоохранения Московской области Олег Митин и главврач Коломенской центральной районной больницы Анна Пигарева.

«На сегодняшний день этот медпункт является третьим модульным фельдшерско-акушерским пунктом на территории Коломенского городского округа. Он отвечает всем современным требованиям, укомплектован необходимым оборудованием и квалифицированными медицинскими кадрами», – сказал Матвеев.

По его словам, новые фельдшерско-акушерские пункты позволяют значительно повысить доступность и качество оказания первичной помощи сельским жителям, улучшить условия труда медицинских работников. Теперь у жителей поселка появилась возможность получать медицинскую помощь в комфортных и соответствующих санитарным нормам условиях.

Также 20 декабря мобильные фельдшерско-акушерские пункты открылись в Талдомском и Одинцовском районах.

«На прошлой неделе в Подмосковье начали работать новые фельдшерско-акушерские пункты. 12 пунктов открылись в Волоколамске, Наро-Фоминске, Ногинске, Павловском Посаде, Балашихе, Кашире, Коломне и Истре», – добавил Матвеев.