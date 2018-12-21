РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 дек. В микрорайоне Климовск Подольска 24 декабря подведут спортивные итоги текущего года и наградят лучших спортсменов и тренеров на торжественной церемонии, сообщается на странице председателя комитета по физической культуре и спорту Сергея Сабинина в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые друзья, 24 декабря 2018 года в универсальном спортивном центре «Юность» Подольска пройдет торжественная церемония подведения спортивных итогов 2018 года «Триумф». Почетными гостями и участниками станут известные спортсмены, легенды отечественного спорта, общественные и политические деятели, а также олимпийские чемпионы», – сказал Сабинин.

В рамках церемонии гостей ожидает выступление творческих коллективов и награждение лучших спортсменов, тренеров и работников сферы физической культуры и спорта, добившихся высоких результатов в текущем году. Мероприятие начнется в 14:00 и пройдет по адресу: микрорайон Климовск, проезд Юности, дом 1.