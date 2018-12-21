РИАМО - 21 дек. В Московской области перед судом предстанут руководители коммерческой организации, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов на сумму более 350 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по региону.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора, заместителя генерального директора по финансам и главного бухгалтера ООО «НГСК», обвиняемых в уклонении от уплаты налогов», – сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий.

По данным следствия, в период 2013–2014 годов обвиняемые, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «НГСК», используя реквизиты восьми фиктивных организаций, сфальсифицировали налоговую отчетность. Так, они отразили в бухгалтерском учете, а также в налоговых декларациях по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость ложные сведения о расходах по взаимоотношениям с фиктивными организациями.

«Таким образом, за период с февраля 2013-го по март 2015 года обвиняемые представили вышеуказанные налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения, в налоговый орган», – уточняется в сообщении.

В результате ООО «НГСК» не исчислило и не уплатило налог на прибыль и налог на добавленную стоимость за 2013–2014 годы в сумме более 350 миллионов рублей.

В ходе следствия прошло более 30 допросов, не менее 10 очных ставок, 10 обысков, а также ряд судебных экспертиз, среди которых строительная, бухгалтерская, почерковедческая, технико-криминалистическая, компьютерная, налоговая.

На имущество фирмы и обвиняемых наложен арест на сумму, необходимую для погашения ущерба, причиненного бюджету РФ.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.