РИАМО - 21 дек. Поставку подмосковной рыбной продукции в торговые сети региона обсудили в ходе встречи на базе предприятия «Егорьевский рыбокмбинат Цна», сообщил РИАМО в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«На встрече обсуждался вопрос взаимодействия сельхозтоваропроизводителей с торговой сетью «Зельгрос». В частности, поставка рыбы, выращенной в Подмосковье, стала возможна еще в два новых магазина, открытых в Зеленограде и Одинцове», – сказал Разин.

Он добавил, что продажа живой рыбы еще в двух подмосковных магазинах стала новогодним подарком для жителей этих районов. К тому же, по мнению Разина, это позволит существенно расширить и разнообразить ассортимент магазина, сделав его более привлекательным для покупателя.

«Всего в Москве и Московской области открыто на сегодняшний день 6 магазинов «Зельгрос», куда поступает наша рыба. В живом виде сюда поступает карп, форель, сазан, щука. Доставляют рыбу в специализированных автоцистернах и перегружают в аквариумы», – отметил Разин.

В совещании принимали участие представители Минсельхозпрода Подмосковья, глава городского округа Егорьевск Александр Гречищев, председатель ассоциации Мособлрыбхоз, представители сети «Зельгрос», Московского крестьянского союза, руководители рыбохозяйственных организаций, представители ОАО «Раменский комбинат хлебопродуктов».

Разин подчеркнул, что на мероприятии также обсуждались вопросы развития аквакультуры в Московской области, достижения показателей государственной программы «Сельское хозяйство Подмосковья», планы по производству товарной рыбы на 2019 год и на перспективу до 2021 года.