РИАМО - 21 дек. Геральдическая комиссия Московской области утвердила гербы и флаги всех муниципальных районов и городских округов региона, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В пятницу первый заместитель председателя Московской областной Думы Лариса Лазутина провела заседание Геральдической комиссии Подмосковья. Основной темой обсуждения стало успешное завершение процесса создания и государственной регистрации гербов и флагов муниципальных образований.

«Сегодня было заключительное заседание комиссии. Его повестка важна для Московской области, потому что рассматриваются важные вопросы – знаки отличия наших муниципалитетов. Именно сегодня подведен итог 2018 года, и я хочу поздравить всех членов комиссии с тем, что мы утвердили официальные символы всех муниципальных районов и городских округов Подмосковья. Это ответственная работа и она была завершена очень успешно», - сказала Лазутина.

За время работы комиссии было создано более 380 гербов и столько же флагов муниципальных образований Московской области. Таким образом, регион стал пятым субъектом Российской Федерации, завершившим государственную регистрацию муниципальной символики. Ранее эта работа была окончена в Краснодарском крае, Ульяновской и Свердловской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.

С завершением регистрации официальных символов Геральдическую комиссию Московской области поздравил председатель Геральдического совета при президенте РФ ‑ государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов.

По данным пресс-службы, в первой трети XVIII века были созданы гербы для городов Коломны и Серпухова. 21 декабря 1781 года Екатерина II пожаловала гербы городам Московской губернии: Богородску (ныне Ногинск), Бронницам, Дмитрову, Верее, Волоколамску, Воскресенску (ныне Истра), Звенигороду, Клину, Коломне, Никитску (ныне территория городского округа Домодедово), Можайску, Подольску, Рузе, Серпухову.

В XX веке были разработаны символы Дубны, Балашихи, Долгопрудного, Лобни, Одинцова, Чехова и многих других подмосковных городов.