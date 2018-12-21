РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 26 декабря выступит в эфире местного телевидения и ответит на вопросы граждан.

«В прямом эфире пообщаюсь с телезрителями Люберец 26 декабря, отвечу на вопросы жителей», – сказал Ружицкий «РИАМО в Люберцах».

Эфир на Люберецком районном телевидении начнется в 19:30. Свои вопросы горожане могут отправлять на электронный адрес: redaktor@lrt.tv или задать по телефонам: 8(498)642-19-50, 8(498)642-19-52.