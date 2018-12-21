РИАМО - 21 дек. В городском округе Лосино-Петровский 23 декабря проведут выборы депутатов совета депутатов, голосование состоится на 24 участках, сообщается на сайте Мособлизбиркома.

«Выборы депутатов совета депутатов назначены на 23 декабря 2018 года. Организующая выборы комиссия – территориальная избирательная комиссия города Лосино-Петровский», – отмечается в сообщении.

Численность депутатов совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Московской области составляет 24 депутата. По единому избирательному округу избирается 10 депутатов и 14 депутатов по семи двухмандатным избирательным округам.

«Голосование будет проходить на 24 избирательных участках. На 12 избирательных участках планируется использование КОИБ-2017, на остальных 12 участках будет применена технология QR-кода», – подчеркивается в материале.

Общее количество избирателей городского округа превышает 32 тысячи человек.

«Зарегистрировано 132 кандидата, из которых: 23 выдвинуты в порядке самовыдвижения, 109 от политических партий, а именно 59 по единому избирательному округу: «Единая Россия» – 17, КПРФ – 14, ЛДПР – 10, ЯБЛОКО – 4, Справедливая Россия – 8, «Пенсионеры за справедливость» – 6», – перечисляется на сайте.

Кроме того, 50 заявлены по многомандатным избирательным округам: «Единая Россия» – 14, КПРФ – 8, ЛДПР – 14, ЯБЛОКО – 3, «Справедливая Россия» – 8, «Добрых дел» – 3.

На избирательных участках имеют право присутствовать наблюдатели и представители СМИ.

«Всего наблюдателей, подавших заявки о присутствии на избирательных участках в день голосования 23 декабря составило 145 человек», – заключается в материале.