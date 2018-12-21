РИАМО - 21 дек. Троих пострадавших при обрушении кровли производственного здания в подмосковном Дзержинском перевели в НИИ Склифосовского, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Трое переведены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Двое остаются в Дзержинской городской больнице», - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что один человек изначально эвакуирован санитарной авиацией в ГКБ имени О.М. Филатова.

На территории завода железобетонных изделий «Техногрупп» в Дзержинском 17 декабря произошло обрушение кровли одного из производственных сооружений. Под завалами оказались рабочие, трое из них погибли. В результате происшествия шесть человек были госпитализированы, семерым оказали амбулаторную помощь.

Следственный отдел по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области ранее возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть трех человек.