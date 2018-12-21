РИАМО - 21 дек. Жители города Кубинки Одинцовского района 27 декабря смогут передать новогодние подарки для детей-сирот в рамках благотворительной акции «Новый год в детском доме», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

С 24 по 30 декабря в Кубинке пройдет новогодняя ярмарка.

«В этом году (2018 году – ред.) в рамках новогодней ярмарки в Кубинке 27 декабря пройдет замечательная благотворительная акция «Новый год в детском доме». Жители смогут принести для детей игрушки, сладости, подарки. Давайте все вместе устроим праздник ребятам, которые нуждаются в нашей помощи и внимании», – сказал заместитель руководителя администрации муниципалитета Павел Кондрацкий.

Помимо этого, жителей ждет насыщенная развлекательная программа, в которой примут участие фольклорные ансамбли. На торговых точках гости смогут приобрести сувениры, в том числе новогодние шерстяные и тканевые изделия, посуду, изготовленную мастерами из Подмосковья.

Для самых маленьких гостей Дед Мороз и Снегурочка проведут конкурсы, викторины, игры и раздадут подарки.

Ярмарка пройдет по адресу: город Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, дом №5.